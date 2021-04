André Silva continua imparável na Bundesliga. Neste sábado, o ponta de lança português marcou o golo que deu a vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Borussia Dortmund por 2-1.

O golo do triunfo surgiu aos 87 minutos, após assistência de Filip Kostic. O mesmo jogador já tinha estado em destaque aos 11 minutos, quando ‘obrigou’ Schulz a marcar na própria baliza o golo que começou por dar vantagem ao Eintracht em casa do Dortmund.

A equipa da casa, que contou com Raphael Guerreiro durante os 90 minutos, ainda reduziu em cima do intervalo, por Mats Hummels, mas André Silva seria a figura do encontro.

Esta é uma vitória ainda mais importante porque permite à equipa de Frankfurt aumentar para sete pontos a vantagem sobre o Dortmund, na luta pela qualificação para a Liga dos Campeões.

