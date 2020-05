Gonçalo Paciência lesionou-se e vai ficar de fora do jogo do Eintracht Frankfurt com o Borussia Monchengladbach deste sábado, no regresso da Bundesliga após a paragem causada pela pandemia da covid-19.

«Infelizmente contraí uma pequena lesão há alguns dias e não vou estar apto para o próximo jogo, mas estou a trabalhar arduamente para regressar rapidamente! Desejo um bom jogo amanhã e aproveitem o regresso do desporto mais belo do mundo», escreveu o avançado português nas redes sociais.

unfortunately i got a small injury few days ago and i will not be fit for the next game, but i am working hard for coming back quickly!

I wish a good game tomorrow and enjoy the return of the most beautiful sport in the world ⚽️🙏🏽😘 @Eintracht pic.twitter.com/qzU8h8nHoO