OFICIAL: Diogo Leite de saída do Union Berlim
Ex-FC Porto estava no clube alemão há quatro temporadas
O Union Berlim anunciou nesta quinta-feira a saída de elementos da equipa técnica e de alguns jogadores do clube, entre eles o português Diogo Leite.
O defesa-central representou o clube da capital alemã por quatro épocas, depois de estar ao serviço do FC Porto. Completou até ao momento 135 jogos – falta jogar a última jornada do campeonato –, marcou dois golos e fez quatro assistências.
Diogo Leite foi sempre uma peça importante na linha defensiva do Union, principalmente na época 2022/23 - ano em que o clube alemão se qualificou pela primeira vez na sua história para a Liga dos Campeões. Nas últimas três temporadas, o Union Bermim lutou pela manutenção no principal escalão da Alemanha.
O defesa de 27 anos está em final de contrato e vai sair dos «Die Eisernen». A despedida oficial está marcada para sábado, dia 16 de maio, no Estádio Alte Försterei, antes do apito inicial da última jornada da Bundesliga, frente ao Augsburgo.