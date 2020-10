Tiago Dantas protagonizou uma das grandes surpresas do fecho do mercado, ao ser emprestado pelo Benfica ao Bayern Munique no dia do fecho do mercado na Alemanha.

O médio do Benfica, de 19 anos, que seguiu para os bávaros com opção de compra, conforme o Maisfutebol noticiou, não chegou a tempo de ser inscrito na Bundesliga nem na Liga dos Campeões, mas o diretor desportivo do Bayern Munique assumiu que tem elevadas expectativas sobre Dantas.

«Deixem que ele vos surpreenda. Já o observávamos há dois anos, vai começar por jogar nos sub-23, mas tal como os restantes jovens, poderá treinar com a equipa principal e jogar se fizer bons jogos na 3.ª divisão», declarou à margem da apresentação de Douglas Costa e Marc Roca.