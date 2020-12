André Silva esteve em grande no Eintracht Frankfurt ao marcar dois golos e fazer a assistência para o terceiro da equipa no empate diante do Borussia Monchengladbach.

Mas se a equipa de Frankfurt não venceu foi porque do outro lado houve também um jogador muito inspirado: Lars Stindl.

O avançado alemão abriu o marcador aos 14m, com um livre batido de forma perfeita.

O Eintracht reagiu logo de seguida com um penálti apontado por André Silva, aos 22m.

Apenas dois minutos depois, André Silva foi lançado nas costas da defesa do Monchengaldbach e fez a reviravolta.

Ainda antes do interval a equipa da casa chegou ao 3-1, mais uma vez com André Silva na jogada, desta vez a assistir Barkok.

O resultado manteve-se até ao minuto 90, quando surgiu o génio de Stindl. Primeiro, o alemão reduziu de penálti.

E depois, quando já poucos acreditavam no empate, o mesmo Stindl fez o resultado final, aos 90+5, numa jogada de insistência.

Ao deixar a vitória fugir-lhe, o Eintracht Frankfurt perde a oportunidade de se aproximar do adversário desta terça-feira na classificação, passando a ser nono classificado, com 14 pontos, enquanto o Borussia Monchengladbach é sétimo, com 18.