O Hamburgo, dos portugueses Fábio Vieira e Daniel Fernandes, perdeu (4-1) com o Colónia num jogo em que ficaram reduzidos a nove unidades. O ex-FC Porto foi um dos que viu a cartolina vermelha.

Ragnar Ache, avançado alemão, fez o primeiro da partida aos 25 minutos a favor do Colónia. Florian Kainz, médio austríaco, dilatou a vantagem para dois golos já na segunda parte (48m). Pouco tempo depois, Fábio Vieira reduziu a desvantagem (50m), mas viu o golo a ser anulado.

No entanto, Jean-Luc Dompé, avançado francês do Hamburgo, viria mesmo a reduzir a desvantagem para um golo (61m).

Aos 79 minutos, Immanuel Pherai viu o segundo amarelo e consequente vermelho. Quatro minutos depois foi a vez de Fábio Vieira ver o segundo amarelo e respetivo vermelho (83m).

Com apenas nove unidades em campo, o Hamburgo não conseguiu resistir ao Colónia, que aproveitou para fazer mais dois golos em tempo de compensação. Said El Mala (90+4) marcou o terceiro e Jakub Kaminski fechou as contas do jogo (4-1) aos 90+9m.

Com este resultado, o Colónia é sexto com 14 pontos. O Hamburgo, por sua vez, está na 13.ª posição com oito pontos.