O futebolista português Gonçalo Paciência andou pela cidade de Frankfurt nos últimos dias a surpreender os adeptos do Eintracht Frankfurt, aos quais entregou, à porta de casa, camisolas do clube alemão.

O jogador de 25 anos conduziu pelas ruas da cidade e, de máscara, como medida preventiva face à pandemia da covid-19, fez a felicidade de várias famílias, em particular jovens adeptos, com os brindes entregues. Entre as oferendas, trocou ainda alguns toques de bola, fotografias e mostrou evolução na prática do idioma germânico.

O Eintracht, equipa que tem também o português André Silva, já voltou aos treinos em pequenos grupos.

Esta época, Gonçalo leva dez golos em 41 jogos disputados pelo Eintracht.