O português Alexandre Penetra renovou contrato com o AZ Alkmaar até junho de 2029, anunciou o emblema neerlandês.

O defesa-central de 24 anos está a cumprir a terceira temporada nos Países Baixos e é titular indiscutível. No total, já alinhou em 109 partidas.

Formado no Benfica, Penetra mudou-se para o AZ após a estreia enquanto sénior no Famalicão.