Made In
Há 33 min
OFICIAL: Alexandre Penetra renova com o AZ
Central português é titular indiscutível no conjunto neerlandês
Central português é titular indiscutível no conjunto neerlandês
O português Alexandre Penetra renovou contrato com o AZ Alkmaar até junho de 2029, anunciou o emblema neerlandês.
O defesa-central de 24 anos está a cumprir a terceira temporada nos Países Baixos e é titular indiscutível. No total, já alinhou em 109 partidas.
Formado no Benfica, Penetra mudou-se para o AZ após a estreia enquanto sénior no Famalicão.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS