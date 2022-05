O Petro de Luanda, orientando pelo treinador português Alexandre Santos, tornou-se esta quarta-feira o novo campeão do Girabola, em Angola, após a vitória sobre o Sagrada Esperança, por 3-1, em jogo em atraso da 26.ª de 30 jornadas.

Kinito (34m), Tiago Azulão (60m) e Ito (76m) marcaram os golos que garantiram o 16.º título do Petro de Luanda e o primeiro de Alexandre Santos em Angola. Jó Paciência, aos 90+4, reduziu a desvantagem.

O último título do Petro de Luanda foi conquistado em 2009, sob a liderança do treinador português Bernardino Pedroto.

Os novos campeões angolanos somam 68 pontos, à frente do Sagrada Esperança, segundo classificado, com 59 e mais um jogo disputado. O vice-líder já só consegue chegar aos 66 pontos.

O Progresso do Sambizanga, com 18 pontos, na 14.ª posição, o Kabuscorp do Palanca, com 14, na 15.ª posição, e o Sporting de Benguela, que tem nove pontos, na última posição, já não têm possibilidade de continuarem na primeira divisão do futebol angolano.

Alexandre Santos, de 45 anos, tinha passado pelo comando técnico do Alverca nas duas épocas anteriores. Entre outros, já treinou os sub-23 do Sporting e do Estoril, tendo sido adjunto no Sporting de Braga, Estoril, Estrela, V. Setúbal e outros emblemas no estrangeiro.