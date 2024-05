Alexandre Santos não vai continuar como treinador do Petro de Luanda e já tem sucessor, o compatriota Ricardo Chéu. O clube angolano anunciou a saída do técnico português tricampeão ao final da manhã e a chegada de Chéu já a meio da tarde desta sexta-feira.

Em comunicado, o Petro comunicou «o fim do vínculo contratual com Alexandre Santos, no final da corrente época, tendo sido decisão do próprio treinador, por motivos profissionais».

Alexandre Santos, de 47 anos, finda uma ligação de três épocas ao clube de Angola, no qual foi campeão da liga nas três épocas, além de ter conquistado duas vezes a Taça de Angola e uma vez a Supertaça. A nível internacional, guiou o clube às meias-finais da Champions africana em 2021/22 e aos quartos de final em 2023/24.

Horas depois, Ricardo Chéu foi anunciado como o sucessor. O técnico português de 43 anos assinou contrato com «duração de um ano, com mais um ano de opção», comunicou o Petro de Luanda.

Em 2023/24, Chéu treinou a UD Oliveirense e vai orientar o quinto clube no estrangeiro, depois de FC Rieti (Itália), FK Senica e Spartak Trnava na Eslováquia e DOXA em Chipre. Em Portugal, também já treinou Vilafranquense, Estrela, União da Madeira, Freamunde, Académico de Viseu, Penafiel e Mirandela.