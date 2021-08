Apesar de todos os rumores acerca do seu futuro, Cristiano Ronaldo vai continuar na Juventus. O técnico da Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, contou que o português lhe disse que não vai deixar Turim.



«Na quinta-feira ele não jogou e teve direito a um meio dia de recuperação, mas está disponível para o jogo contra a Udinese. É um jogador que acrescenta qualidade e golos. Ele disse-me que vai ficar na Juventus, só para esclarecer a situação», frisou, em conferência de imprensa.



Lembre-se que o capitão da seleção portuguesa já tinha recorrido às redes sociais para desmentir um eventual regresso ao Real Madrid.



Ronaldo, de 36 anos, acaba contrato com a Juventus no final da temporada.