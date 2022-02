O futebolista português Daniel Carriço integrou esta terça-feira os treinos do Almería, em Espanha, depois de três meses de fora, por lesão.

O defesa de 33 anos, que leva três jogos em 2021/2022, jogou pela última vez a 2 de novembro, em jogo da segunda liga espanhola.

O Almería, apesar de ser terceiro classificado, com 45 pontos, a apenas quatro do líder Eibar, está na pior sequência de resultados no campeonato: leva quatro derrotas e um empate nas últimas cinco jornadas da prova.