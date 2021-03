Após o empate caseiro frente ao Leganés aos 90+9, José Gomes mostrou-se bastante irritado na sala de imprensa. O técnico português não escondeu a insatisfação e discursou aos gritos, defendendo a sua equipa e os seus jogadores.



«Estou muito chateado com o que estão a fazer ao meu clube e à minha equipa. Nós merecemos respeito! Merecemos respeito! E têm de respeitar estas pessoas que trabalham muito. O VAR é uma ferramenta espetacular quando bem utilizada. Quando não há 100 por cento de certeza sobre o que aconteceu, não pode intervir. Não é preciso ir muito longe. Em casa deste rival, o VAR anulou-nos um golo. Para bem do futebol, há que entender o que se passa. Hoje tocou-me a mim, outra jornada a outro. Deixem o árbitro apitar. O árbitro apitou o que tinha de apitar: é falta sobre Maras. O árbitro, e muito bem, apitou falta a nosso favor. Como pode uma falta a nosso favor acabar num penálti contra? O que é isto? Que futebol é este? Que queremos do nosso futebol?», começou por dizer.



«Espanha tem jogadores espetaculares, equipas muito boas e equipa técnicas de grande qualidade. Chega! Não estou a tratar mal ninguém. O jogo acabou de terminar, prejudicaram-nos com uma coisa que não existiu. Tenho de o dizer. as pessoas estão a investir neste projeto, é um clube que vai para a Liga, que tem muitos adeptos que estão a sofrer neste momento. Tenho de o dizer! Com todo o respeito pela Liga, que está a fazer um trabalho extraordinário para que se continue a jogar, mas chega! Esta ferramenta é espetacular, mas tem de ser bem utilizada. Quando não há certezas, deixem o árbitro apitar. Apitou bem, era falta a nosso favor. O árbitro deu três minutos e depois mais um. Quase cinco minutos depois, foi o canto. A sensação que temos é que fizemos um grande jogo, ainda que com um jogador a mais. Eles só criaram perigo num contra-ataque. Estivemos por cima criámos várias ocasiões de golo e impediram-nos de ter os três pontos. É verdade que estou a falar a quente, mas isto é o que as pessoas que gostam do Almería estão a sentir Sou a cara da equipa e tenho de a defender! Não pode ser!», acrescentou.



O melhor mesmo é ver: