O futebolista português Marco Paixão continua de pontaria afinada na II Liga da Turquia. Esta quarta-feira, o jogador de 36 anos apontou dois dos três golos da vitória por 3-0 ante o Ankaraspor, em jogo da 13.ª jornada.

Paixão fez o 1-0 aos 47 minutos e o 2-0 aos 69 minutos – este de penálti. Celenk fixou o resultado em 3-0 aos 82 minutos. Marco Paixão leva já dez golos em 12 jogos oficiais em 2020/2021.

O Altay está no sétimo lugar, com 20 pontos, a quatro do líder Keciorengucu, que tem mais um jogo.