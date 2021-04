O futebolista português Marco Paixão chegou esta segunda-feira aos 20 golos na época 2020/2021, com o tento que abriu a vitória do Altay na deslocação ao Bursaspor por 3-1, na 28.ª jornada da II Liga da Turquia.

Paixão inaugurou o marcador aos 13 minutos, fazendo o 20.º golo em 28 jogos oficiais que disputou já esta temporada.

Depois, Celenk (51m) e um autogolo de Akgun (90+4m) completaram o triunfo do Altay, que sofreu golo imediatamente antes de fazer o 1-3, também aos 90+4, por Kor.

O Altay está no terceiro lugar, com 53 pontos, em posição de disputa do play-off de subida. Está a um ponto do Samsunspor - onde joga o português Tomané - que é segundo classificado com 54 pontos, em posição de subida direta.