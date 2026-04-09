O Grêmio perdeu por 1-0 na visita ao Uruguai para defrontar o Montevideo City, num jogo a contar para a primeira ronda da Taça Sul-Americana (Grupo F).

O único golo da partida foi apontado no início da segunda parte, ao minuto 49, pelo central Eduardo Aguero, dando a vitória pela margem mínima à equipa da capital uruguaia.

A equipa orientada por Luís Castro somou o quarto jogo sem vencer, depois de duas derrotas (com Palmeiras e Vasco da Gama) e um empate (Remo) para o Brasileirão.

O Grêmio volta a entrar em campo no domingo, 12 de abril, para defrontar o Internacional, no eterno dérbi do Rio Grande do Sul.