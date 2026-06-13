Ruben Amorim na pole position para assumir o Milan
Treinador de 41 anos pode voltar ao ativo pela porta de outro gigante europeu em crise
Treinador de 41 anos pode voltar ao ativo pela porta de outro gigante europeu em crise
Meio ano depois de ter sido despedido do comando técnico do Manchester United, Ruben Amorim pode voltar ao ativo pela porta de outro gigante europeu.
Segundo noticiou a Gazzetta dello Sport, o técnico português de 41 anos é nesta altura o principal candidato a assumir o comando técnico do Milan, que procura treinador depois da saída de Massimiliano Allegri na sequência do quinto lugar na Liga italiana.
O Maisfutebol sabe também que o cenário de Ruben Amorim assumir o leme do histórico clube italiano vencedor de sete Champions é real e as negociações podem ficar fechadas em breve.
De acordo com o The Athletic, que corrobora a informação avançada pela Gazzetta, Amorim conversou com responsáveis do Milan na última semana.
Nas últimas semanas, outros nomes foram apontados para assumir os rossoneri. Andoni Iraoli, o nome mais falado, acabou por ser «desviado» pelo Liverpool para suceder a Arne Slot, demitido após o 5.º lugar na Premier League.
Ruben Amorim, cujos responsáveis pela gestão da sua carreira garantiram recentemente que o futuro passaria sempre pelo estrangeiro (depois de ter sido associado ao Benfica), chegou a equacionar fazer uma espécie de pausa sabática de um ano, mas o interesse de um maiores clubes da Europa deverá fazê-lo mudar de ideias.