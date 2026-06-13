Meio ano depois de ter sido despedido do comando técnico do Manchester United, Ruben Amorim pode voltar ao ativo pela porta de outro gigante europeu.

Segundo noticiou a Gazzetta dello Sport, o técnico português de 41 anos é nesta altura o principal candidato a assumir o comando técnico do Milan, que procura treinador depois da saída de Massimiliano Allegri na sequência do quinto lugar na Liga italiana.

O Maisfutebol sabe também que o cenário de Ruben Amorim assumir o leme do histórico clube italiano vencedor de sete Champions é real e as negociações podem ficar fechadas em breve.

De acordo com o The Athletic, que corrobora a informação avançada pela Gazzetta, Amorim conversou com responsáveis do Milan na última semana.

Nas últimas semanas, outros nomes foram apontados para assumir os rossoneri. Andoni Iraoli, o nome mais falado, acabou por ser «desviado» pelo Liverpool para suceder a Arne Slot, demitido após o 5.º lugar na Premier League.

Ruben Amorim, cujos responsáveis pela gestão da sua carreira garantiram recentemente que o futuro passaria sempre pelo estrangeiro (depois de ter sido associado ao Benfica), chegou a equacionar fazer uma espécie de pausa sabática de um ano, mas o interesse de um maiores clubes da Europa deverá fazê-lo mudar de ideias.