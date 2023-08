O Valência arrancou o campeonato espanhol no Ramón Sánchez Pizjuán e logo com um triunfo sobre o Sevilha, por 2-1.

O emblema ché, que na última temporada esteve em risco de ser despromovido, chegou à vantagem ao minuto 60, por Diakhaby, que finalizou na zona de penálti após um bom trabalho do português André Almeida, que foi titular, assim como Thierry Correia.

A equipa da casa ainda reduziu por En Nesyri (69m), mas o Valência chegou ao golo da vitória a dois minutos dos 90, por intermédio de Javi Guerra, numa altura em que o Sevilha já estava em inferioridade numérica, após a expulsão de Loic Baldé (81m).

No outro encontro do dia, o Rayo Vallecano venceu em casa do Almería por 2-0.

O jovem português Gui Guedes esteve no banco dos anfitriões mas não foi lançado a jogo.

