André Carrillo trabalhou pouco tempo com Jorge Jesus no Sporting, mas esse período, até ser afastado da equipa pelo então presidente Bruno de Carvalho após ter recusado renovar contrato, foi suficiente para que o treinador português olhasse para ele como alguém especial, ao ponto de o ter contratado após rumar aos sauditas do Al Hilal.

«Nos primeiros meses com ele no Sporting, eu era uma peça fundamental na equipa. Fui afastado por motivos contratuais, mas ele amava-me, ele queria-me. Foi também ele que disse que me queria no Al Hilal», recordou o ex-jogador de Sporting e Benfica numa entrevista ao Sports Center, um talk show da ESPN.

Carrillo confidenciou o carinho que tem pelo atual treinador do Flamengo. «Se ele é o meu pai no futebol? Pode dizer-se que sim, não o nego. Falei como ele depois depois da final da Libertadores em Lima (Peru). E eu e o meu empresário ajudámos a família dele, que foi lá assistir ao jogo. Felicitei-o a ele e à sua família. Conheço-o há muitos anos. Já perdeu algumas finais e esta foi aquela que o conduziu à glória», concluiu o extremo peruano, que atualmente alinha no Al Hilal.