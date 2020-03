Numa altura em que os principais campeonatos europeus estão parados devido à pandemia Covid-19 e mesmo com casos já detetados na Turquia, o liga turca ainda não parou, adotando apenas como medida os jogos à porta fechada.

O português André Castro, do Goztepe, revela apreensão pela situação, sobretudo porque a mulher está na fase final da gravidez.

«Se as pessoas não podem ir ao estádio, não entendo como estamos a viajar, a ocupar hotéis... Não entendo por que tem de haver jogos. Não apertamos a mão aos nossos colegas ou aos rivais, mas abraçamo-nos quando fazemos golo. Todos gostávamos de parar o desporto porque diariamente contactamos com 50 pessoas no centro de treinos e isso não é suposto acontecer. Se as escolas estão fechadas por que não pára o futebol?», questiona o médio, em entrevista ao jornal O Jogo.

«Vemos quase todas as ligas paradas. Aqui, o desporto tem sido sempre utilizado como uma arma política», aponta.

«Ficamos a pensar se não existirão mais do que seis casos. Há uma sensação de que está tudo tranquilo porque nada passa na televisão. São portugueses a dar-me notícias. Estou preocupado com o que sei do nosso país e aqui estou tranquilo, mas questiono-me se sabemos tudo. Isolo-me em casa depois dos treinos, mas as ruas estão cheias. Apertaram o controlo de fronteiras, mas nos voos domésticos não. Viemos num avião comercial e não foi feita qualquer despistagem da doença ao aterrar», diz ainda o jogador, que pede: «Joguemos o que falta do campeonato noutra altura.»

«Queria voltar para casa para levar a minha mulher. Gostávamos de ter a criança em Portugal, naturalmente. Depois regressaria para a Turquia sozinho para o que falta disputar da época. Ela está com 32 semanas de gravidez e, claro, tenho medo do futuro nesse sentido», acrescenta Castro.