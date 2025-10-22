O futebolista André Franco foi operado, esta quarta-feira, a uma rotura de ligamentos no joelho direito, sofrida há três semanas, na vitória do Chicago Fire ante o Inter Miami, para a Major League Soccer (MLS), por 5-3.

«Hoje fui submetido a uma cirurgia no meu joelho direito, a uma rotura no ligamento cruzado anterior, no Surgery Center of The Pacific, em Santa Mónica, Califórnia. A cirurgia decorreu bem e agora é tempo de focar-me no processo de recuperação», pode ler-se, na mensagem de André Franco, através do Instgram.

«Os meus pensamentos estão com os meus colegas de equipa, que estão prestes a ter um jogo muito importante. Obrigado por todas as mensagens e pelo apoio: significam muito. Vou trabalhar arduamente a cada dia, para voltar mais forte», concluiu o antigo jogador de FC Porto, Estoril e Sporting, que também passou pelo Belenenses, nos juniores, e que está cedido – com opção de compra – aos norte-americanos.

André Franco, que vai falhar o resto da época na MLS, fez seis jogos e quatro assistências pelo Chicago Fire desde que chegou ao clube, em agosto.

Concluída a fase regular da MLS, o Chicago Fire, nono do grupo Este, defronta o Orlando City, oitavo, ainda na noite desta terça-feira (já madrugada de quarta-feira em Portugal Continental, 01h30). É um duelo de play-off para definir quem segue em frente no campeonato.