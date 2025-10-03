'Do céu ao inferno'. André Franco venceu o Inter Miami de Messi na quarta-feira (o mesmo Inter Miami que venceu o FC Porto no Mundial de Clubes) mas, na madrugada desta sexta-feira, confirmou que sofreu uma lesão grave.

Através das redes sociais, o jogador emprestado pelo FC Porto escreveu: «Parece que a vida decidiu testar-me e foi confirmada uma lesão que me vai afastar dos relvados durante uns meses. Vêm aí tempos difíceis mas estou pronto para este desafio», referiu.

«Sabemos que nesta profissão estamos sujeitos a este tipo de lesões. É triste? É. É frustrante? Muito. Se é o fim do mundo? Nem de perto. (...) Num piscar de olhos estarei de volta», garante o médio.

O seu treinador, Gregg Berhalter, deu mais detalhes sobre a lesão e garantiu ser uma rotura do ligamento cruzado anterior.

Aos 27 anos, Franco estava a jogar fora de Portugal pela primeira vez, emprestado pelo FC Porto com opção de compra.