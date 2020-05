Messi ou Ronaldo? Messi e Ronaldo. A questão futebolística que mais tem sido colocada na última década faz cada vez menos sentido. Porque não há nada que obrigue a fazer a escolha entre dois dos maiores futebolistas da história do jogo.

Isso mesmo foi agora defendido por André Gomes, médio português do Everton, que é um dos 12 jogadores que teve o privilégio de jogar na mesma equipa de ambos: com Ronaldo na seleção, e com Messi no Barcelona.

André Gomes não escolhe apenas um deles.

«Temos de desfrutar dos dois. Aprendi muito com ambos, que têm um talento brutal, mas, acima de tudo, possuem uma mentalidade incrível. Querem ganhar sempre e ficam chateados e irritados quando não ganham, mesmo que seja a ‘feijões’. Estão sempre preparados para dar o máximo e querem ganhar constantemente», disse, em entrevista à Eleven Sports.

Na mesma entrevista – na qual também falou de Jesus e do Benfica – o médio do Everton elegeu o Barcelona como a etapa mais bonita que viveu até ao momento no futebol.

«Estar no Barcelona foi o pico maior da minha carreira. Jogar com todos aqueles jogadores deu-me aprendizagens que levo comigo para o futuro. Vá para onde vá, levo a base Barcelona comigo», assegura.

O jogador falou ainda sobre a lesão grave que sofreu esta época e enalteceu o apoio que recebeu de toda a parte.

«Estive três ou quatro dias com o telefone desligado para ter tempo para processar o que estava a acontecer. Mas quando voltei a ligar o telefone, o que aconteceu foi espetacular. Recebi mensagens de adeptos, colegas de equipa, ex-colegas, treinadores, diretores, adversários... A família do futebol ajudou-me imenso e isso foi importante para voltar o mais rapidamente possível», garante.