O Lille venceu este sábado na receção ao Ajaccio, por 3-0, em jogo da 33.ª jornada do campeonato francês.

O médio português André Gomes esteve em plano de destaque com dois excelentes golos, aos 22 e aos 33 minutos, o primeiro dos quais através de um remate em jeito de fora da área. Em ambas as ocasiões, o médio foi servido por Remy Cabella, que assinou o terceiro golo do Lille, aos 37 minutos.

André Gomes estava sujeito a rebentar a baliza 🤭#Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/3ixslURluH — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 29, 2023

Com este triunfo, a equipa comandada por Paulo Fonseca continua no quinto lugar, que dá acesso às competições europeias, com 59 pontos, mais seis do que o Rennes, que segue em sexto, mas tem um jogo por disputar.

Já o Ajaccio, ocupa a 19.ª e penúltima posição.