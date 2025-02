O Olympiakos goleou o AEK Atenas em casa, por 6-0, na primeira mão das meias-finais da Taça da Grécia, esta quarta-feira.

O médio português André Horta, titular no Olympiakos – tal como Costinha e David Carmo – fez o 1-0 aos nove minutos, num golo que teve ainda um desvio em Harold Moukoudi, defesa do AEK, no caminho da bola para a baliza. Aos 19 minutos, a passe do ex-Benfica Roman Yaremchuk, André Horta fez o 2-0.

Aos 22 minutos, inverteram-se os papéis, com Yaremchuk, a passe de Horta, a fazer o 3-0 com que terminou a primeira parte.

Na segunda parte, Luis Palma fez um golaço para o 4-0, aos 47 minutos, antes de Yaremchuk bisar para o 5-0, ao minuto 53. O 6-0 foi apontado aos 78 minutos por Ayoub Kaabi, a passe de Gelson Martins, que entrou aos 68 minutos.

No outro duelo das meias-finais, o OFI venceu por 1-0 na visita ao Asteras Tripolis. A segunda mão das meias-finais está marcada para 2 de abril.