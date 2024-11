Contratado em 2017 pelo Milan ao FC Porto, por 38 milhões de euros, André Silva não se impôs nos «rossoneri», mas, esta terça-feira, está de volta a Milão. O avançado do Leipzig vai voltar a pisar San Siro, para defrontar o Inter, na Liga dos Campeões.

Apesar das memórias de um estádio «lendário», o internacional português guarda a mágoa de não se ter afirmado em Itália.

«Um dos meus grandes arrependimentos é não ter deixado marca na Itália. Gosto sempre de fazer isso, quero sempre expressar o meu máximo potencial. Não o ter feito é uma coisa que me deixa desconfortável. A porta de Itália para mim está sempre aberta, para apagar esse desconforto. E a cultura é muito parecida com a nossa... Voltar seria algo muito positivo, mas concentro-me no que posso controlar», disse o jogador de 29 anos, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Com apenas sete jogos esta época, num total de 142 minutos, André Silva admite mudar de clube já em janeiro. «Quando não jogas muito é normal começares a pensar isso. Acredito muito no meu potencial e no trabalho que posso fazer. Mais do que tudo, quero competir e vencer, se não for aqui terá de ser onde eu possa fazer isso.»

«A verdade é que futebol não é só o que sabes fazer. Sei marcar golos, vencer duelos, proteger a bola, mas futebol é muito mais do que isso. O que conta é a equipa que está atrás de ti, o clube e o sentimento com os outros jogadores. Tento fazer o que posso controlar e sei o que posso fazer: se já o fiz uma vez, posso fazer de novo», sublinhou.

André Silva abordou ainda a relação com Cristiano Ronaldo, com quem partilhou o ataque da seleção portuguesa em diversas ocasiões.

«Conversamos mais quando jogámos juntos na seleção nacional. Era um sonho jogar ao lado dele em Portugal, ele sempre me apoiou. A verdade é que os anos passam, fazem-se escolhas e ele continua a marcar e a quebrar recordes. Ele será sempre uma lenda», rematou.