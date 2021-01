João Félix lidera a lista do top-5 dos portugueses a jogar no estrangeiro que estiveram em destaque na última semana ao serviço dos respetivos clubes. Uma lista elaborada pela SofaScore para o Maisfutebol e que conta ainda com André Silva (Eintracht Frankfurt), Bruno Fernandes (Manchester United), Samuel Costa (Almeria) e João Cancelo (Manchester City).

O internacional português do Atlético Madrid teve a nota mais alta da semana que decorreu de 22 a 25 de janeiro, com um 8.2, depois de ter feito uma assistência e marcado um golo no triunfo dos colchoneros sobre o Valencia (3-1).

André Silva, por seu lado, bisou na goleada do Eintracht ao Arminia (5-1), enquanto Bruno Fernandes foi determinante no triunfo do United sobre o Liverpool (3-1) na Taça de Inglaterra.

A lista fica completa com Samuel Costa que marcou no empate do Almeria de José Gomes e com João Cancelo que fez uma assistência na Taça de Inglaterra.