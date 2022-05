O Leipzig recebeu o Augsburgo este domingo e venceu por expressivos 4-0, em jogo da 33.ª jornada da Bundesliga.

O português André Silva foi titular e deixou a sua marca na partida, ao apontar o primeiro golo, através de um remate de meia-distância, aos 40 minutos. No segundo tempo, Nkunku bisou (48m e 47m) após duas assistências de Mukiele e Emil Forsberg fechou o placar final de grande penalidade (64m).

Esta vitória é fundamental para o Leipzig, que sobe ao quarto lugar do campeonato alemão, em zona de acesso à Liga dos Campeões, isto porque o Friburgo perdeu por 4-1 no terreno do Union Berlin, também nesta ronda.

O golo de André Silva: