Faz esta quarta-feira 11 anos que André Villas-Boas começou a carreira de treinador. O técnico português de 42 anos fez questão de assinalar a data com uma mensagem nas redes sociais.



«11 anos de carreira - 399 jogos. ⁣ Um sem fim de experiências, um carrossel de emoções, um universo de amizades. Uma vida em movimento sustentada por uma família sólida e uma equipa técnica unida. ⁣

Tantos lugares, tanta cultura, tantas pessoas. Um privilégio. ⁣A todos os que me permitiram chegar a este marco com o orgulho que tenho na minha carreira muito obrigado. Devo-o a vocês», escreveu.



Após vários anos como membro da equipa técnica de José Mourinho, Villas-Boas iniciou o percurso como técnico principal ao serviço da Académica, sucedendo na altura a Rogério Gonçalves. De Coimbra passou para o FC Porto, onde teve uma época em cheio, vencendo a Liga, a Supertaça, a Taça de Portugal e a Liga Europa. Seguiu-se uma experiência infeliz no Chelsea e dois anos no Tottenham antes de partir para a Rússia. Depois de três épocas no Zenit, AVB experimentou o campeonato chinês (Shanghai SIPG) e agora está ao serviço dos franceses do Marselha.