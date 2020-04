José Mourinho teve André Villas-Boas na sua técnica em três clubes: FC Porto, Chelsea e Inter. O atual treinador do Marselha conhece como poucos o homólogo do Tottenham e não lhe dispensa elogios, apesar das diferenças de pensamento sobre o jogo.



«O Mourinho é o topo. Podem gostar ou não do estilo dele, mas o José traz sucesso imediato às suas equipas. Tem sido assim em todas os clubes em que esteve. A quantidade de troféus que ganhou na carreira fala por si. Onde quer que vá, vai ganhar outra vez», disse Villas-Boas, citado pela RR.



Mourinho está nos Spurs, onde Villas-Boas já trabalhou, e «continua a ser um dos melhores do mundo».



«Em Portugal estamos sempre a ver onde é que ele vai parar, porque ele disse que queria um clube com investimento e que quisesse ganhar já. Ele é o treinador perfeito para isso. Tirando a sua saída do Manchester United, e ele ganhou três troféus lá, tem conseguido sempre sucesso.»



AVB foi ainda questionado sobre um eventual regresso a Inglaterra, mas sublinhou estar feliz em França e preferir nesta altura a Ligue 1.



«Não voltaria a Inglaterra. É o campeonato com mais investimento e os melhores jogadores e equipas, mas gosto de estar numa liga que percebe a filosofia de jogo de uma forma diferente. Tudo em Inglaterra é um pouco mais caótico.»