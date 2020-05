«Vice-campeão francês! O que posso dizer? Quais palavras escolher? Por onde começar? Que façanha incrível! Tantos momentos de alegrias, tantas explosões de sentimentos!». Foi desta forma que o treinador português do Marselha, André Villas-Boas, reagiu pela primeira vez publicamente ao fim dos campeonatos profissionais em França, que declararam o clube como segundo classificado da I Liga gaulesa, atrás do Paris Saint-Germain.

«Resumir esta temporada entre brilho e momentos excecionais é muito fácil, porque assim foi durante vários jogos consecutivos. O que me marcou e muitas vezes marca as equipas foi a capacidade de reinvenção face à adversidade. Fomos um grupo. Soubemos ser coerentes e ter a palavra certa, a reação certa», escreveu o técnico português, através da sua página oficial na rede social Facebook.

Do plantel à administração, da equipa médica aos colegas da equipa técnica, o treinador de 42 anos, que voltou esta época ao ativo no futebol, agradeceu «a todos sem exceção», em particular lembrando o antigo presidente do Marselha, Pape Diouf, que faleceu devido à covid-19 no final de março.

O Marselha terminou a I Liga francesa com 56 pontos em 28 jornadas, a 12 pontos do PSG. Os marselheses apuram-se de forma direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.

Esta semana, Villas-Boas já tinha considerado ser «completamente lógico» não retomar o campeonato em França.