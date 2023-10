Ângelo Meneses assinalou um belo golo de livre direto pelo RANS Nusantara, frente ao Persija Jakarta, em jogo a contar para a 16ª jornada do principal escalão de Indonésia.

O -defesa-central de 30 anos soma dois golos e duas assistências em dezasseis encontros.

O RANS Nusantara acabou por vencer por 2-1, fora de portas, com golos de Ângelo Meneses e do luso-angolano Evandro Brandão.

O emblema indonésio é orientado pelo português Eduardo Almeida e conta no plantel com mais dois nomes bem conhecidos do futebol nacional: Kiko (ex-Montalegre) e Tavinho (ex-Alverca).