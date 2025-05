O português Ricardo Chéu já não é treinador do Petro de Luanda.

O emblema angolano rescindiu com o técnico luso, por acordo mútuo, dois dias depois da eliminação da equipa nos quartos de final da Taça de Angola.

Chéu estava no Petro de Luanda há um ano, quando chegou para substituir o também português Alexandre Santos.

A equipa lidera o Girabola a três jornadas do fim, com 59 pontos, mais três do que o segundo classificado, o Wiliete de Benguela. Apesar da conquista da Supertaça de Angola, Chéu foi criticado pela eliminação precoce da Champions africana, em setembro passado.