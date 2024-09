A história de Anthony Lopes confunde-se com o Lyon. No clube há 25 anos e na equipa principal há mais de dez, o internacional português soma 489 partidas pelo gigante francês. Era um dos mais respeitados pelos adeptos, mas foi afastado das escolhas do clube liderado por John Textor.

O guarda-redes concedeu uma entrevista ao L'Equipe para explicar a sua versão dos acontecimentos. «Ninguém nunca teve tempo de conversar comigo, exceto o treinador [Pierre Sage], uma ou duas vezes», começou por explicar.

«A curto prazo, vou trabalhar para manter a minha forma, sinto-me muito bem. Depois, preciso de encontrar um novo desafio o mais rápido possível, pois sinto falta da adrenalina do campo e do jogo. Ninguém no clube pode culpar-me por falta de compromisso nos treinos, não faltei nenhum, estou sempre lá com um sorriso, nunca fico mal-humorado quando posso, mas a minha situação pessoal não deve interferir no coletivo. Tenho respeito pelo grupo e pela equipa. Nunca pensei que o meu fim no OL seria este, tinha imaginado outra coisa», lamentou.

Agora quarto guarda-redes na hierarquia, atrás de Lucas Perri, Rémy Descamps e Justin Bengui João, o guarda-redes vê os jogos a partir de casa. «Simplesmente penso que não sou parte da hierarquia. Estou no lugar que me foi dado, ou seja, nenhum. Aceito a situação da melhor maneira possível, sabendo que não tenho outra escolha disponível. Estou no grupo de treino, mas não na hierarquia, pois não sou elegível para jogar», explica.

«Afastamento? Não recebi nenhuma explicação. Já que ninguém me culpa por nada a nível desportivo e pelo meu compromisso ao longo das semanas, como posso entender isto? A realidade é que assisto aos jogos a partir do sofá», disse Anthony Lopes.

No meio de uma situação negativa, um dos únicos pontos positivos foi o apoio dos adeptos do Lyon. Recentemente, uma das claques, os Bad Gones, exibiram uma tarja de apoio ao guarda-redes, que Anthony agradeceu. «Neste clube, só tenho apoio dos adeptos», rematou.