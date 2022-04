Anthony Lopes saiu lesionado no empate do Lyon em casa do Estrasburgo (1-1).

O conjunto caseiro chegou à vantagem por Ibrahima Sissoko, aos 20 minutos, num lance em que o guardião português saiu de entre os postes e esbarrou no adversário. Anthony Lopes ainda esteve mais 10 minutos em campo, mas teve de ser substituído por Julian Pollersbeck. A gravidade da lesão ainda não foi adiantada pelo emblema francês.

O golo do empate do Lyon surgiu em cima do minuto 90, por intermédio de Toko Ekambi.

O Estrasburgo continua na quarta posição da Ligue 1, enquanto o Lyon é 10.º classificado.