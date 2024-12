Depois de uma carreira totalmente dedicada ao Lyon, o internacional português Anthony Lopes foi oficializado, esta segunda-feira, como reforço do Nantes.

O guarda-redes de 34 anos estava em final de contrato com «Les Gones» e rubricou um vínculo de seis meses com o novo clube, com opção de renovar por mais dois anos.

✍️🆕



Anthony Lopes est Jaune et Vert !#OnEstNantes pic.twitter.com/ofou7ru8UY — FC Nantes (@FCNantes) December 30, 2024

Titular da baliza do Lyon durante uma década, Anthony Lopes foi relegado para terceira opção na presente temporada, atrás de Lucas Perri e Rémy Deschamps. Por isso, não tem qualquer jogo realizado em 2024/25.

O Nantes é 14.º classificado do campeonato francês, com 14 pontos, apenas um acima da «linha de água».