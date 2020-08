O Antuérpia, dos portugueses Aurélio Buta e Ivo Rodrigues, venceu neste sábado o Club Brugge na final da Taça da Bélgica, disputada no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

Buta foi titular do lado dos vencedores, enquanto Ivo Rodrigues foi lançado no encontro em cima do minuto 90, e ambos levantaram o troféu no final do encontro graças ao único golo do encontro, apontado aos 25 minutos por Rafaelov.

O israelita fez o desvio decisivo após uma arrancada pelo flanco direito do ataque do Antuérpia do defesa norueguês Simen Jukleroed, que fez a assistência.

Esta foi a terceira vez que o Antuérpia conquistou a Taça da Bélgica.