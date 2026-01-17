O Al Hial lançou um comunicado a reagir às declarações de Jorge Jesus, que considerou que o Al Nassr «não tem a força política» da equipa que o técnico português orientou duas vezes no passado.

«O Al Hilal condena as irresponsáveis declarações feitas à imprensa por Jorge Jesus, treinador português do Al Nassr, a visar o Al Hilal», pode ler-se.

O clube que lidera a Liga saudita considerou que as alegações lançadas por Jesus foram «inaceitáveis» e pediu que sejam tomadas medidas legais para pôr fim a declarações que no entender deste emblema prejudicam a forma como o futebol saudita é visto no estrangeiro.

«O Al Hilal reitera a sua confiança no sentido de que as autoridades competentes do desporto vão adotar as medidas adequadas para com declarações como esta que inflamam a opinião pública sem justificação, para além da ofensa que representa para o projeto desportivo saudita, e vai preencher uma queixa formal às autoridades competentes para que tomem as medidas necessárias», aponta ainda o clube onde milita o português Rúben Neves.