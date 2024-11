Depois de quatro derrotas consecutivas, o Al-Orobah, orientado pelo técnico português Álvaro Pacheco, venceu o Al-Feiha por 1-0 e selou a primeira vitória desde outubro.

Com um golo do ex-Rio Ave e Moreirense, Emmanuel Boateng, já no minuto 90, a equipa do treinador luso garantiu os três pontos importantes numa jornada em que várias equipas da metade inferior da classificação jogavam entre si.

Assim, o Al-Orobah sobe ao 12.º lugar da tabela da Primeira Liga da Arábia Saudita, com 13 pontos, e distancia-se da zona de despromoção.