O futuro de Álvaro Pacheco deverá passar pela Arábia Saudita.

O treinador português está perto de assumir o comando do Al Orobah, tal como noticiou o jornal Arriyadiyah. Ao que foi possível apurar, o técnico de 53 anos encontrava-se no Médio Oriente a negociar há alguns dias com o clube que conseguiu a promoção à primeira liga saudita na época passada.

Álvaro Pacheco ficou sem clube há um mês, quando foi despedido do Vasco da Gama ao fim de apenas quatro jogos. Antes disso, esteve no Vitória de Guimarães, mas também passou pelo Estoril e Vizela. Nos vizelenses, teve o projeto de maior sequência, conduzindo o clube do Campeonato de Portugal até à Liga. No seu percurso como treinador principal, conta ainda com uma passagem pelo Fafe.

Depois de Jorge Jesus (Al Hilal), Luís Castro (Al Nassr), Paulo Duarte (Al Kholood) e Vítor Pereira (Al Shabab), o principal escalão do futebol saudita passa a contar com mais um técnico português.