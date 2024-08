O Al Orobah, conjunto orientado por Álvaro Pacheco, arrancou a liga saudita com uma derrota por 2-0 na visita ao Al Ahli.

Os anfitriões, comandados por Matthias Jaissle, abriram o marcador aos 32 minutos, por Abdulkarim Darisi, enquanto Roberto Firmino fechou as contas do jogo a dez minutos dos 90.

Oficializado na véspera, Boateng (ex-Rio Ave) já foi titular.

Melhor sorte tiveram os portugueses Pedro Rebocho e Fábio Martins, titulares no triunfo do Al Khaleej no reduto do Damac (1-0).

Um autogolo de Al Anazi, aos 16 minutos, ditou o desfecho da partida.