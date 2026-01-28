Made In
Arábia: José Peseiro segue invicto e espreita subida à primeira divisão
Al Ula regista três vitórias e um empate com o português ao leme
O Al Ula de José Peseiro atingiu a terceira vitória em quatro partidas, desta feita na visita ao Al Bukayriyah (3-1), em duelo da 19.ª jornada da segunda divisão saudita.
Assim, o treinador português reforçou a posição de play-off de subida – 4.º lugar com 37 pontos, a três pontos dos lugares de promoção direta. São três vitórias e um empate, o equivalente ao total de vitórias nos 10 jogos anteriores à estreia de Peseiro.
