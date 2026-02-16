O Al Ula, de José Peseiro, venceu fora de casa o Al Diriyah (3-1) e subiu ao segundo posto da II Liga saudita. A equipa do técnico português registou a quinta vitória consecutiva.

O argentino Cristian Guanca fez o primeiro para o Al Ula logo no primeiro minuto de jogo. Ainda na primeira parte, Mohammed Al Majhad dilatou a vantagem para a equipa de Peseiro (28m).

No segundo tempo o Al Diriyah respondeu com o golo do francês Gaetan Laborde (56m). Porém, Abdulfattah Adam fechou as contas no jogo já nos minutos finais (86m).

Com este triunfo (3-1), o Al Ula ultrapassa o Al Diriyah na tabela classificativa e assume, agora, a segunda posição com 46 pontos. O Al Diriyah, com os mesmos 46 pontos, é agora terceiro.

