Sérgio Conceição teve uma tarde com muitas emoções no campeonato da Arábia Saudita, na vitória sofrida sobre o Al Hazem (1-0). Logo aos 34 minutos, a equipa orientada pelo português ficou reduzida a dez elementos.

O francês Moussa Diaby não reagiu ao ser agarrado por um adversário e deu um pontapé na zona púbica do jogador do Al Hazem. O árbitro considerou que tratou-se de conduta violenta e mostrou o vermelho direto.

Mesmo com menos um jogador na maioria do encontro, o Al Ittihad manteve-se competitivo e chegou ao golo. Al Oboud entrou aos 64 minutos e marcou aos 72 minutos, após um grande passe de Oussem Aouar.

Danilo Pereira foi titular pela equipa de Conceição. O Al Ittihad fica com 45 pontos, em sexto lugar, os mesmos que o quinto classificado Al Taawoun (que tem mais um jogo). O Al Hazem é décimo primeiro.

Já noutro duelo da tarde, o Al Kholood empatou com o Al Khaleej por 2-2, com um golo português. O brasileiro Guga fez o primeiro tento do duelo. Os gregos Fortounis e Masouras marcaram pelos visitantes.

O Al Khaleej é décimo classificado, com 31 pontos, enquanto o Al Kholood está no 14.º posto.