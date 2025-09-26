Arábia Saudita: Fábio Martins falha penálti, Evangelista perde em casa
Portugueses com tarde para esquecer no campeonato saudita
O Al Ahli apresentou-se com várias ausências de peso, entre as quais o ex-FC Porto Galeno, mas foi ao terreno do Al Hazem vencer por 2-0, na 4.ª jornada da liga saudita.
Os anfitriões podiam ter chegado ao intervalo em vantagem, mas o português Fábio Martins falhou um penálti aos 42 minutos, permitindo a defesa de Édouard Mendy.
No segundo tempo, Firas Al Buraikan (72m) fez mexer o marcador e Ali Majrashi (80m) selou as contas da partida.
O Al Ahli volta assim às vitórias após o desaire com o Pyramids na Taça Intercontinental e assume, à condição, o quinto lugar, com oito pontos. O Al Hazem é 14.º, com apenas dois pontos.
Também esta tarde, o Damac, orientado pelo português Armando Evangelista, perdeu por 3-1 na receção ao Al Ettifaq.
Valentín Vada ainda adiantou os anfitriões aos 38 minutos, mas o bis de Khalid Al Ghannam (40 e 57m) valeu a reviravolta para os visitantes. O neerlandês Wijnaldum marcou o outro golo do Al Ettifaq, aos 65 minutos.
