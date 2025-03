O Al Fateh, de José Gomes, pôs fim à série de três vitórias consecutivas ao perder por 2-1, este sábado, na receção ao Al Taawoun.

Com Jorge Fernandes, Zaydou Youssuf e Djanuny de início, os anfitriões adiantaram-se em tempo de descontos da primeira parte, por Sofiane Bendebka (45+3m). Na segunda parte, um bis de Musa Barrow (69 e 90+9m) conduziu à reviravolta do Al Taawoun.

Com este desaire, o Al Fateh, 15.º classificado, com 19 pontos, arrisca-se a cair para zona de despromoção e fica à espera do resultado do Al Raed (16.º, com 17 pontos) nesta 23.ª jornada do campeonato saudita.

Também este sábado, o Al Fayah, de Pedro Emanuel, que é 14.º colocado, não foi além do nulo diante do Al Wehda, último classificado.

No outro jogo do dia, o Al Khaleej, com Fábio Martins e Pedro Rebocho a titulares, perdeu por 2-1 na visita ao Al Kholood.