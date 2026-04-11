Arábia Saudita: Guga bate Maximiano, Pedro Emanuel perde
Al Najma, lanterna-vermelha do campeonato, vence após seis desaires consecutivos
O Al Najma, último classificado da Liga saudita e que vinha de uma série de seis derrotas consecutivas, venceu na receção ao Neom, este sábado, por 2-1.
Com o médio português Guga a titular, a equipa da casa abriu o marcador aos 43 minutos, por Al Aqel, que bateu Luís Maximiano, guarda-redes que integrou o onze dos visitantes.
O médio saudita, no entanto, foi expulso com vermelho direto em tempo de descontos da primeira parte e complicou a tarefa ao Al Najma.
Ainda assim, os anfitriões conseguiram aumentar a vantagem, aos 49 minutos, através de Bilal Boutobba. Sete minutos depois, Amadou Koné marcou para os forasteiros.
Com este triunfo, o Al Najma mantém-se na última posição, com 11 pontos, a 12 da zona de salvação. O Neom é oitavo, com 39 pontos.
Também este sábado, o Al Hazem, com Fábio Martins de início, venceu por 2-0 na receção ao Al Fayha, comandado por Pedro Emanuel.
Yousef Al Shammari abriu o marcador logo aos oito minutos e Omar Al Somah (90+9m) fechou a contagem nos descontos.
O Al Fayha é nono classificado, com 34 pontos, ao passo que o Al Hazem passa a somar os mesmos pontos e sobe ao 10.º posto.
Noutro encontro desta 28.ª jornada, o Al Taawon perdeu em casa frente ao Al Kholood (2-1).