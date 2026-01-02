O Al Najma, treinado por Mário Silva, empatou a dois golos esta sexta-feira, na receção ao Al Khaleej, na 13.ª jornada do campeonato saudita, graças a um golo nos descontos.

Os anfitriões até se adiantaram aos 50 minutos, por Lazaro, mas os visitantes, que contaram com o português Pedro Rebocho no onze titular, completaram a reviravolta com dois golos em dois minutos. Aos 72, Masouras empatou e, aos 74, Joshua King assinou o 2-1.

Samir Caetano, no sexto minuto de tempo de compensação, garantiu um ponto ao Al Najma, que continua no 18.º e último lugar, com apenas dois pontos. Por sua vez, o Al Khaleej ocupa o nono posto (15 pontos).

Também esta tarde, o Al Okhdood, orientado pelo também português Paulo Sérgio, averbou a terceira derrota consecutiva, desta feita na visita ao Al Ettifaq (2-0).

Georginio Wijnaldum, que já tinha bisado na última jornada, frente ao Al Nassr, voltou a assinar dois golos (54 e 76m), que valeram três pontos ao Al Etiffaq, o sétimo classificado (19 pontos) da Liga saudita.

O Al Okhdood é 17.º e penúltimo colocado, com cinco pontos, a três da «linha de água».