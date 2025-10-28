O Al Ittihad venceu o Al Nassr, nesta terça-feira, e eliminou os rivais da Taça do Rei da Arábia Saudita. A equipa orientada por Sérgio Conceição bateu a de Jorge Jesus por 2-1, mesmo após ter ficado reduzida a dez homens.

No final do jogo, os dois técnicos cumprimentaram-se, até por serem velhos conhecidos. Recorde-se que Jesus orientou Conceição no Felgueiras, no início da sua carreira como futebolista.

Na reação a este jogo, Sérgio deixou elogios a Jorge Jesus. «Acho que está entre os melhores cinco treinadores portugueses de sempre. Fui treinado por ele. É um treinador muito experiente, que consegue potenciar ao máximo cada um dos jogadores. Tenho por ele respeito máximo», garante, em conferência de imprensa.

Sérgio defrontou Jorge Jesus em muitas ocasiões, enquanto treinador do FC Porto, Sp. Braga, V. Guimarães, Académica ou Olhanense. É sempre algo «desafiante», admite.

«Sou apaixonado por aquilo que faço e gosto de jogar contra os melhores. As vitórias que tive contra ele têm que ver com a preparação e dizer aos jogadores que nestes jogos temos de dar o máximo. Gosto muito de defrontar treinadores que são figuras, que têm provas dadas. Gosto muito de expôr as fragilidades e amenizar o potencial das suas equipas. É desafiante para mim», completa.

O Al Ittihad, campeão em título da Arábia Saudita, soma duas vitórias em quatro jogos com Sérgio Conceição ao leme, após o despedimento do francês Laurent Blanc.