Atualmente a jogar nos sauditas do Al-Ittihad, Danilo Pereira garantiu continuar atento à realidade do futebol português, mais concretamente ao FC Porto, clube que representou entre 2015 e 2020, altura em que rumou aos franceses do Paris Saint-Germain

«Tenho acompanhado, principalmente o FC Porto. Na Arábia Saudita, os jogos dão um bocado tarde, acabam às 2 ou 3 da manhã e não consigo ver muitos jogos da Liga, mas pelo FC Porto faço uma exceção e vejo os jogos até tarde», disse o internacional português, campeão saudita, em declarações à sua assessoria à margem de um estágio de pré-época que o Al-Ittihad realizou no Algarve.

O jogador de 33 anos falou ainda sobre o momento de transição, algo turbulento, dos azuis e brancos, que considerou ser inevitável. «Não é que a má fase me surpreenda, porque tem de passar por esta fase para dar um salto maior. É uma transição muito difícil, de uma direção com um legado muito grande no futebol português e internacional para uma nova. Por isso, a transição nunca seria fácil. Temos de entender que as coisas não se constroem de um dia para o outro e que demoram o seu tempo», observou.

«Nesta época que vem, o FC Porto vai ser, sem dúvida, melhor e mais competitivo do que na época passada. Vai estar mais experiente, ter jogadores com uma maior estaleca e isso vai mudar também o ambiente entre a massa associativa e tudo o que está à volta do clube», projetou.

Um dos reforços do FC Porto para a nova época, já com tempo de jogo no Mundial de Clubes, é Gabri Veiga, médio espanhol que alinhava no Al-Ahli, um dos grandes rivais do Al-Ittihad e equipa sediada na mesma cidade (Jeddah). «Surpreendeu-me pela positiva a personalidade que ele tem e a relação com bola. Apesar da componente técnica, é um jogador que não deixa de se entregar muito ao jogo defensivamente, que é algo essencial para os adeptos do FC Porto. Fazendo agora a pré-época e tendo mais tempo de preparação, vai ter uma forma física e um conhecimento dos colegas muito melhor do que vimos no Mundial de Clubes. Acho que é um grande jogador e que vai singrar no FC Porto.»